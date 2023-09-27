新台幣REER 連28月高於韓元

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國際清算銀行（BIS）公布8月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER下降至97.9，韓元REER續升至96.75，新台幣REER連28個月高於韓元REER，台灣出口價格競爭力自2021年5月起，兩年多來持續輸給韓國，8月差距僅剩1.15，但預估9月仍難見台韓REER反轉出現「黃金交叉」。

匯銀主管表示，美國聯準會（Fed）升息尚未終結，美元多頭續獲支撐，8月美元指數上漲1.73％，主要貨幣對美元貶值，日圓貶2.56％、人民幣貶1.97％、新台幣貶1.33％，反映在BIS統計的新台幣REER小幅下滑。但韓元重貶3.57％，因此韓元REER下降更多，雙方差距從7月的0.49略升至1.15。

BIS統計的REER，為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，REER上揚對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台韓，當REER愈低、出口報價愈具競爭力。

匯銀主管指出，近月台韓出口產業的報價競爭力持續拉近，尤其7月韓元勁揚3.38％，升幅遠超過新台幣當月貶值0.94％，一來一往下，7月台韓REER差距縮小至0.49，但8月韓元轉貶，且貶值幅度較新台幣更大，雙方REER「黃金交叉」還要再等等。

檢視BIS統計，90年代新台幣REER一直是高於韓元REER，一直到2004年7月出現「黃金交叉」，且在2012年7月至2020年2月間，新台幣REER一直都低於韓元REER，但近年情勢已明顯扭轉，2020年隨新台幣強升，台韓REER反轉為「死亡交叉」，至本月為止新台幣REER已連28個月高於韓元。

匯銀主管認為，9月美國如預期停止升息，但暗示後續仍有升息可能性，「（Fed主席）鮑爾遲遲不鬆口」，美元維持強勢，新台幣9月以來續貶，至26日累計貶值1.16％，但相較主要亞幣來看緩和，尤其韓元9月以來貶值1.98％，台韓出口價格競爭力差距可能再擴大，短期間內恐還難重現「黃金交叉」。