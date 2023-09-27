賺贏歷年全年 旺旺友聯上半年每股賺3.42元

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旺旺友聯產險26日舉行法說會，今年來獲利大爆發，上半年稅後純益達7.65億元，每股稅後純益（EPS）3.42元，已超過歷年全年獲利水準，目前RBC亦有480％。

旺旺友聯總經理劉自明表示，隨商業險種費率調升及新客戶增加，旺旺友聯積極推動網路投保，鼓勵客戶使用電子保單，上半年度簽單保費收入、自留滿期保費收入及營業收入都有大幅成長，簽單保費62.78億元，較去年同期增長10.7％，自留滿期保費收入43.14億元，較去年同期增長7.2％，加上今年投資環境不錯，資金運用收益大幅成長，帶動營業收入達到49.77億元，較去年同期增長28.4％。

劉自明指出，隨防疫險保單到期，理賠款告一段落，上半年稅後純益7.65億元，年增長193.8％，更高於歷年來全年度的盈餘。主要是風險控管維持中等偏低的投資風險偏好，並控制股票投資水位，及個人險種維持穩定的核保績效，更獲得中華信用評等公司肯定強健的資本水準，目前資本適足率為480.03％，淨值比28.46％。

旺旺友聯今年獲利大幅成長主要來自投資、核保收益。上半年稅後純益加上7月單月獲利2.1億元，前七月稅後純益已來到9.75億元。有關投資布局，旺旺友聯說明，資金運用主要還是放在固定收益標的上，包括可領股息的股票以及領債息的債券。

依旺旺友聯財務資料顯示，閒置資金除由投資部門操作外，近年持續委託專業法人操作，分別委託野村投信、復華投信以及群益投信等三家投信代操，每一家委託金額均為5億元，至6月底，現金（約當現金）和透過損益接公允價值衡量的金融資產，股票金額共14.11億元，較去年底11.72億元約增加2.39億元。