金管會近一年阻詐逾60億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會27日將赴立法院交通委員會報告政府打詐業務辦理情形，金管會在報告指出，自去年7月推動打詐行動綱領後，至今年6月一年內攔阻件數9,817件，攔阻金額60億2,102萬元，相較2020年至去年6月的1萬多件、44億明顯提升。

證期局副局長高晶萍指出，今年前八月收到民眾陳情案472件，創三年新高（去年前八月462件、前年前八月179件），主要是周邊單位大力宣導下，民眾識詐警覺意識提高。收到的投資詐騙陳情主要有四大類型，即冒名金融業者、電話簡訊勸誘買股、下載金融非法交易APP、虛擬通貨交易平台詐騙等。

銀行局副局長童政彰指出，詐騙像病毒，當民眾不小心「染疫」時要全力救治，但「染疫前」透過各種宣導，加強防詐抵禦力更重要，他再次強調，防詐五不：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」是避免被詐騙最佳的原則。

金管會近一年兵分多路賣力打詐，包括從防制人頭戶、精進警示帳戶聯防機制、降低電支帳戶冒名申辦等，依內政部警政署統計資料，相較去年12月警示電子支付帳戶案件數1,458件最高峰，今年6月新增110件，已大幅下降超過9成。

對於詐騙溫床最大宗來源的谷歌、臉書，金管會也建立投資詐騙廣告蒐報與下架機制，及提供易遭冒名財經名人名單供Google及Meta加強審查其投資廣告，採「溯源處理」，成效漸顯，自今年4月10日起至9月22日止，累計蒐報共8,322件，平台業者並已就明確違反投信投顧法第70條之1的廣告於期限內下架。