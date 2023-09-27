徐秀蘭 奪安永世界企業家大獎

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總統蔡英文26日接見2023《安永世界企業家大獎》得主暨安永團隊，她恭喜環球晶圓董事長徐秀蘭獲頒「安永世界企業家大獎」，這是台灣第一位獲獎企業家，打敗45國勁敵，蔡總統高度肯定她非常不容易。

被譽為「企業家奧林匹克」的《安永企業家獎》6月在摩納哥蒙地卡羅揭曉，代表台灣出征的環球晶圓董事長徐秀蘭摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎。

蔡英文26日在總統府特別接見徐秀蘭及安永會計師事務所所長傅文芳等一行時表示，2023年「安永世界企業家大獎」有來自45個國家的競爭對手，徐秀蘭不僅是獎項開辦以來第三位獲獎的女性，更是台灣第一位獲獎企業家，她肯定徐秀蘭非常不容易。

蔡英文並感謝安永會計事務所，37年來持續遴選和表彰傑出企業家，更將台灣企業家推上世界舞台，讓世界看見台灣產業的實力。訪賓一行由經濟部主祕楊志清陪同，前來總統府晉見總統。

徐秀蘭日前透過新聞稿曾表示，參加此次國際性企業家大獎，認識在不同領域都很傑出、成功的企業家們，與各國企業家交流中，學到最多的是要持續秉持著「分享、熱情承諾」的企業家信念，也會將此信念分享給團隊及全球更多的人。她並說，經營企業一路走來，始終秉持著「初心不變、熱情不減」。

環球晶圓已在全球九個國家設立17個營運生產基地，位居台灣半導體產業最大矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商之地位。徐秀蘭以「運籌台灣、全球發展」前瞻遠景，成功領導四次跨國併購策略，擴大全球營運藍圖，亦即運用擴廠、併購雙軌制策略，積極拓展全球化布局，帶領環球晶圓成為標竿企業，展現卓越領導力、執行力及創新力，帶動技術升級，因而獲獎。

《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，自1986年在美國威斯康辛州密爾瓦基市開辦，已延伸至超過60個國家的145個城市參與，表揚以智慧和毅力創辦、成功經營的企業家們。

自2005年起，安永台灣開始舉辦《安永企業家獎》選拔共18年，將眾多台灣優秀企業家帶至世界級殿堂交流，在2023年更由台灣女性標竿代表，成功地拿下全球大獎殊榮。