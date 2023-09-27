再掀AI熱潮 華碩台智雲繁中版上路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搭上生成式AI風潮，華碩26日宣布，全球首發推出繁體中文強化版FFM-Llama 2大語言模型，提供雲端、地端及AI PC等多樣態大語言模型及完整AFS（AI Foundry Service）服務，加速企業AI 2.0落地應用。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，過去30年來，台灣ICT產業基於開放架構，一躍成為全球數位創新重要夥伴，在晶片、半導體、系統與資訊服務產業百花齊放。

台智雲以開放模式提供可信賴大語言模型，累積AI超算功能及完整AI工具平台，降低企業進入門檻，加速AI 2.0應用，期待能與合作夥伴延續台灣產業優勢，實現普惠AI、發展以人為本的智慧科技。

華碩表示，台智雲FFM-Llama 2以最新大語言模型Meta Llama 2為基礎，藉由AI HPC超級電腦算力、高效平行運算環境與大語言模型切割技術，訓練大量台灣在地語料，大幅提升FFM-Llama 2繁體中文能力；全系列模型可進行微調、部署與推論，企業用戶亦能以自訂系統提示詞，讓AI模型思考更在地、更精準回應企業需求。

台智雲AFS推出全參數及高效率模型微調（Parameter-Efficient Fine-Tuning；PEFT）功能，在GPTQ 4-bit高性能壓縮技術優化下，提供經濟實惠的雲端或地端模型推論方案；「福爾摩沙大模型」發布至今，已服務超過70個大型企業，電信業者台灣大哥大便將智能客服導入生成式AI應用，未來可望擴展至集團不同產業面以精進客服效率。

利用台智雲「AIHPC超級電腦服務」、「CCS（Container Compute Service）容器運算服務內建生成式AI映像檔」、「AFS（AI Foundry Service）企業級生成式 AI 解決方案」及「OneAI機器學習MLOps nocode AI平台」四大生成式AI算力平台，全方位滿足產業對生成式AI可信賴、可掌控、資料安全及地端布署需求。