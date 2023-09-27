伊雲谷砸2.72億 投資雲馥數位

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雲端服務業者伊雲谷（6689）26日公告指出，將斥資2.72億元投資雲馥數位，取得31％股權。將藉此投資案，深化微軟Azure雲端服務的能力並取得其客戶。

據IDC（國際數據資訊）日前公布資料顯示，台灣雲端市場市占率最高平台為AWS亞馬遜雲端服務，而伊雲谷約8～9成業務是奠基於AWS平台，成為其業務主力。伊雲谷不但取得AWS多項認證及不同領域合作夥伴的資格，雙方攜手進軍海外市場，在東南亞及澳洲等十國，均有所合作。

但隨著企業客戶在雲端服務的策略逐漸走向多雲，伊雲谷也陸續透過投資，跨足到其他雲端服務平台。該公司不久前即透過投資雲動力，跨足Google Cloud雲端服務。

26日伊雲谷宣布再投資雲馥數位，取得6820仟股，以每股40元，取得31％的股權，總投資金額為2.72億元。

伊雲谷表示，該投資案將於董事會通過後完成合約，預計10月2日支付交易款項。

根據IDC表示，台灣基礎設施即服務市場（IaaS）前五大業者分別為AWS、Microsoft、Google、中華電信與遠傳電信。五家業者市占率超過9成。

伊雲谷日前在法說會上指出，2023年將積極拓展大型企業客戶，並看好生成式AI帶動企業使用雲端服務，2023年盡力追平2021年百億元營收的目標。