集邦：OLED車用顯示面板 2026年市占率挑戰8.9％

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研調機構集邦（TrendForce）指出，隨著汽車市場的復甦加上智慧座艙推廣之下，汽車顯示面板的需求逐漸回穩並上升，預估2023年車用顯示面板整體供應量將保持增長，2026年預計供應量將超過2.4億片。隨著OLED面板的效能提升、成本持續優化，2026年OLED車用面板市占率有望達8.9％。

由於汽車製造商開始要求車載顯示的面板設計和功能整合，為面板製造商提供了新的機會，積極向下延伸整合，期盼打破傳統Tier 1對各類整車零組件的高度控制局面，在車載顯示座艙系統上與車廠形成新的供應關係。

從後座娛樂、副駕、中控、一直到儀表，車載顯示器逐漸轉為更強大的訊息傳遞媒介。此外，為整合傳統座艙中個別獨立存在的功能，需要更大的螢幕及更靈活的空間設計，因此各式顯示器技術發展仍持續提升，如LCD搭配Mini LED背光可以大幅提高顯示器的亮度達1,000nits以上，可改善戶外如雪地、豔陽等環境強光照進車室內的顯示不良。而OLED面板相較傳統的LCD螢幕，具有自發光、輕薄、高刷新率、柔性等優勢，增加汽車的附加價值。尤其是OLED柔性屏幕，高靈活性為汽車創新設計提供了更大的空間，目前被定位在車用市場的旗艦和高階產品上。

為了克服OLED在車用耐久性的問題，在技術上多採用Tandem OLED技術，將多個的OLED元件，通過連接層互相串聯與疊加而形成的一種高效率OLED元件結構，串聯後的OLED，對比單層，雙疊層元件達到相同亮度的電流密度為單層1／2，壽命則至少可以提升2倍，能有效降低面板的使用功耗。成本方面，則導入Hybrid OLED面板，利用剛性OLED玻璃基板結合柔性OLED所使用的薄膜封裝技術，同時達到減輕重量及降低成本，也可藉由薄化基板來達到曲面的效果。

TrendForce表示，三星顯示器陸續搶下法拉利、BMW等指標性訂單，車用龍頭LGD也宣佈與9個高階汽車品牌加強合作，擴大導入高階車用OLED面板，並預計量產第二代Tandem OLED，與之前相比，亮度與功耗皆有顯著改善。

隨著LCD搭載Mini LED背光技術利用成本優勢搶占車市，OLED技術則將憑藉超大尺寸、可滑動、透明等新產品加速進入高階車載顯示市場。