彰化資料中心啟用十周年 Google續投入雲端基建

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Google 26日表示，位於彰化的資料中心已經啟用滿十年，未來將實踐「Google智慧台灣計畫」的長期承諾，透過不斷投入雲端基礎建設的發展，協助台灣成為亞洲矽谷。

Googl指出，由於資料中心與Cloud Region在台灣的設置，再加上台灣優越的地理位置，Google在過去幾年期間陸續投資了四條於台灣上岸的國際海底電纜，包括已啟用的FASTER台灣延伸段與PLCN、興建中的Apricot，以及近期才宣布投入、首次採用多核心光纖的TPU。

截至2021年，Google所投資、於台灣上岸的國際海底電纜項目，已為台灣創造超過6.4萬個工作機會、260億美元的GDP貢獻。

Google全球資料中心營運資深總經理Gary Demasi表示，資料中心是Google實現創新科技的超級電腦，達成「讓AI幫助所有人」的目標。很開心在過去十年期間，逐漸落實了在台灣投入建置和擴建資料中心的承諾，並且在滿足全球和亞太區使用者需求的同時，也帶動了台灣的周邊產業經濟，以及環境永續和社區發展的進步。

Google 2013年於彰濱工業區正式啟用的資料中心，是Google在亞太區的首座資料中心，在這十年期間不斷擴建與運轉，除了支援亞太區與台灣的網路用戶，亦與Google位於全球各地的Google資料中心互相備援。而位於台灣、亞太區首座的Google Cloud據點今年也設置屆滿10年，為快速成長的企業雲端需求提供堅實的後盾。

Google強調，節能減碳是長期使命，更是資料中心在運轉期間不曾停歇的行動，即使運算需求逐年提高，Google資料中心依然能持續突破節能效率。平均而言，Google資料中心比一般資料中心節能1.5倍，且Google資料中心五年前的用電量，可在現今產生高出3倍的運算力。