統一超今年鮮食營收 上看400億

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統一超上半年營收獲利概況

統一超商上半年營收獲利創新高，公司26日在線上法說會上指出，台灣與菲律賓的7-Eleven等零售營收獲利回復至疫情前水準，是推升上半年營運的關鍵，尤其是台灣7-Eleven全台營收達959億元，占總合併營收的62％，獲利54億元較去年同期增長逾16％，占統一超整體獲利的49％。

其中又以台灣7-Eleven線下鮮食、咖啡等貢獻力道強，鮮食部分在聯名開發新品下，三年營業額大增百億元，今年全年目標上看400億元。

統一超上半年合併營收1,531億元，年增逾1成，其中台灣7-Eleven貢獻逾6成，包括菲律賓7-Eleven、康是美、宅急便、博客來、統一速達、統一精工等合計貢獻占比29％，物流部分貢獻約1％，至於中國大陸7-Eleven與星巴克等貢獻營收的％。

統一超指出，未來成長動能還是在於持續展店與多元複合店，除開出大店型、超商藥妝店聯合展店等，商品組合成為獲利增長關鍵，尤其是鮮食、咖啡等自營商品，搭配數位行銷與點數擴大運用，可進一步刺激出新買氣，像是鮮食光是近三年就增加約100億元的業績，主要是商品研發力道強，加上聯名商品帶動客單價提升與提袋率，今年全年鮮食業績目標上看400億元。

至於咖啡部分，去年咖啡業績達150億元，今年有望再創新高。統一超分析，包括鮮食、咖啡等均需透過數位服務銷售與點數擴大運用來帶動銷售量，此外電商銷售也是未來成長動能之一，為提升配送效率，統一超端出五年計畫，準備在北中南擴增物流中心，包括基隆、桃園航空城園區、台中港物流園區、新市物流園區等，將於五年內陸續啟用。

而菲律賓7-Eleven去年底展店至3,393店，今年至今整體展店速度恢復至疫情前正常狀況，且自第三季起包括營收與獲利均已超越疫情前水準，無論鮮食或飲料等銷售均有亮眼表現，預期全年營收獲利有機會創新高。