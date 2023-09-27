陸紙業龍頭救價喊漲 台廠吃香

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大陸內外銷包裝需求俱疲，令紙業龍頭玖龍也難逃上市17年來首次虧損。玖龍26日電話會議公布，至6月全年營運轉虧，稅後虧損達人民幣23.83億元，每股淨損人民幣0.51元。為救價保利，玖龍七大造紙基地25日再度喊漲，國內法人研判，有助下游拉貨，榮成、永豐餘大陸營運也將受惠。

展望疫後市場，玖龍提出四大機會與挑戰並存，包括全球高通膨、升息，政治緊繃引發能源成本不確定性、再生漿供應吃緊，以及競爭加劇；同時也看好市場剛性需求仍在，大陸政府對經濟政策的支持力道，以紙代塑的商機持續擴大，電商蓬勃發展。

大陸市場去年下半年受疫情影響，今年上半年疫後復甦緩慢，致玖龍截至今年6月的財年大虧。國內法人研判，玖龍首次虧損，主要受紙價下降及毛利率減少衝擊，除了需求疲弱，還有原材料、匯率等影響推高造紙成本。

但8月底開始，玖龍等大型紙廠不堪虧損，硬起來喊漲挺價，紙價觸底逐步反彈，9月開始進入傳統旺季，下游為十一長假、中秋節備貨，大陸多家上市紙廠趁勢一路喊漲，帶動補庫、囤貨需求，推動訂單與紙價回升。

國內業界、法人預估，大陸第四季需求可望持續改善，主要看季節性拉貨，包括雙11電商購物節等。

截至9月22日，大陸白卡紙價格較6月30日每噸上漲人民幣460元（下同）、漲幅11％，同期成本每噸上漲531元、漲幅12.08％；木漿生活用紙價格累計漲幅3.04％，同期成本漲幅達17.7％；銅版紙價格累計漲幅6.91％，同期成本上漲18.81％。

國內業界表示，目前大陸下游庫存處於低位，加上能源、原物料等大宗商品推漲，帶動補庫、囤貨需求，尤其是龍頭紙廠帶頭喊漲，有助於下游拉貨力道。

只是大陸終端市場需求仍未出現強勁持久復甦力道，預估紙價將以狹幅盤整，朝穩中小漲推進。