土地市場降溫 內湖地上權案 打折標售

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政策打房，建商無力追價搶地，土地市場也出現降價求售現象。第一太平戴維斯26日公布，受北市府委託公開標售北市內湖潭美段二筆地上權土地共4,400坪，標售底價約18.63億元，地上權年限為60年，年底截標；比起半年前標售底價調降15.7％。

第一太平戴維斯協助北市政府財政局舉辦「台北市內湖區潭美段五小段21地號等四筆市有土地設定地上權案」及「台北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」等兩宗招商案，預計於10月上旬舉辦招商說明會，12月26日截標。

上述二宗地上權土地前三次是採BOT方式標售影視音園區，第四次是採改60年地上權標售，均已流標作收。26日第五度公告招商，同樣採60年地上權，底價分別為7.95億、10.68億元，合計18.63億元，相較於前次今年3月標售時底價9.2億、12.9億元，底價調降幅度約15.7％，相當打了85折。

第一太平戴維斯統計，今年內科園區1億元以上的廠辦交易共有18件，累計交易金額94.4億元；其中最大宗交易為崇越科技以53.5億元買下內科西湖段整棟預售廠辦，換算每坪建物單價突破80萬元。

第一太平戴維斯調查，目前大內科地區有將19個科技廠辦案正在興建或規劃中，其中14案預計在未來三年陸續完工，新供給合計約9.3萬坪，但有半數空間將不會釋出到市場上銷售。

至於西湖段、文德段兩大聚落，調查顯示，土地利用逐漸飽和，土地單價明顯上升，如長虹建設於去年9月以19.8億元購買西湖段土地，換算每坪單價達285萬元，與四年前鄰近土地成交單價每坪190萬元比漲幅明顯，對要總部升級的科技產業來說，不管是投入土地成本或者尋求合適的大面積空間將面臨不少挑戰。