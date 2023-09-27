中華車新車連發 搶市占

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中華車下半年衝刺業績射三箭！繼MG推出全新ZS小休旅車熱銷優於預期、eMOVING有全新電動機車EZ-R上市，總經理陳昭文26日宣布，長銷商旅車系ZINGER也將於10月推出大改款新車，將更朝向休閒旅遊風格，預接單72.9萬元起，年底前接單目標2,000輛，將打造成中華車多品牌銷售的另一明星產品。

隨著ZS發表短短一個月接單已逾千張來看，中華車樂觀ZINGER年底前銷量可衝2,000輛。因應銷量成長，中華車也推動產能擴張計畫，陳昭文表示，現有工廠兩條產線已經滿載、月產能約4,000輛，不過若補足缺工，還可擴張至5,000輛，因此公司近期持續尋求補足人力的方法。

也因此，儘管MG品牌兩款車接單熱絡，但陳昭文表示，MG新車月產能仍僅維持約1,500輛，至於接下來是否可擴張至2,000輛，仍須視產能優化狀況，同時也必須與其他車款調配。

尤其此次推出全新ZINGER，一改過去主要以實用取向設計為主，陳昭文指出，全新ZINGER瞄準國內戶外休旅風潮，除在動力及安全有提升，在外型上更強調年輕個性化，再加上根據不同需求，開發出五至七人座共六車型，汰舊換新價自67.9萬元起，相當具有競爭力。

陳昭文看好，隨著大改款上市，預期ZINGER全車系全年銷量將可成長至7,000輛以上，成為中華車另一大明星產品。

事實上，中華車在導入MG後，在台銷量持續成長，中華車今年二度上修MG年銷目標，內部看好全年銷量將超越原訂的1.2萬輛目標。

中華車下半年除有MG ZS及CMC ZINGER兩大新車撐腰，電動二輪eMOVING品牌也推出首款換電型白牌（普通重型）電動機車EZ-R，陳昭文表示，目前EZ-R預約試乘超過1,000位，銷售動能同樣熱絡。

在銷售表現亮眼推升下，中華車今年業績衝鋒，自結7月稅後純益4.99億元，較去年同期大增3.65倍，累計前七月每股純益6.47元，再創同期新高，市場看好全年獲利將挑戰一個股本。