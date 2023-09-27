國慶焰火帶動 台中飯店提前滿房

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暌違九年之後、國慶焰火重返台中，選定占地67.34公頃的中央公園點亮國慶夜空，讓台中今年躍居國慶連假的旅遊熱門城市，預期國慶連假將湧入逾百萬人潮，台中各大星級飯店趁機推出國慶住房專案搶市，訂房率紛紛開出紅盤，目前10月7日、8日幾近滿房，訂房率平均成長1成～2成，今年可望提前兩周滿房，平均住房價可達7,000元。

喜迎國慶焰火在台中，台中各大飯店爭相推出優惠住房專案搶市，其中日月千禧酒店推出「歡慶雙十，璀璨花火住房專案」，10月7日起推出「日月客房」每房每晚7,460元起，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐二客，目前不僅中秋連假訂房已客滿，國慶假期也將滿房。

台中福華大飯店也推出國慶焰火專案，10月10日國慶焰火台中福華限定住宿，限量觀景房釋出，每房7,700元起。台中福華表示，目前中秋、國慶連假訂房率平均約達9成，受惠國慶焰火在台中，預估雙十連假期間可帶動業績成長1成至2成。

林酒店表示，今年國慶連假受惠焰火在台中水湳中央公園施放，勢必帶來大批外縣市遊客，林酒店目前10月7日、10月8日宣告滿房，10月9日訂房率已達9成。

林酒店擁有七期的地利優勢，搭上日本連鎖藥妝店「唐吉訶德」老虎城旗艦店預計第四季開幕，預期林酒店持續到明年農曆春節期間，都會是台中最熱門的住宿選擇。

距離國慶焰火施放處約15分鐘車程的裕元花園酒店，祭出期間限量「雙十國慶煙火景觀雙人房」，裕元花園酒店挑選出20樓以上的部分房型做為焰火景觀房，專案價6,999元起。裕元花園酒店表示，中秋連假訂房都已滿房；國慶連假目前10月7日、10月8日近滿房，10月9日持續訂房中，目前約達7成；至於10月10日當晚，國慶焰火景觀房已滿房。

此外，台中長榮桂冠酒店慶賀國慶焰火在台中，特別打造國慶版限量巧克力，推出「雙十慶典住房專案」，12月31日前預定專案，可享國慶專屬好禮雙重送，包含「長榮國慶煙火在台中限量版悠遊卡」及國慶限量版巧克力禮盒，住客可憑悠遊卡搭台中市公車到中央公園觀賞國慶煙火。

台中長榮桂冠表示，目前國慶連假10月7、10月8日幾近滿房，而10月9日訂房率已近7成。今年國慶連假受惠煙火在台中施放，明顯帶動大台中地區的觀光飯店住房率。