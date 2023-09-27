高雄飯店月餅銷量 年增2成

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疫後國內消費復甦，高雄飯店業今年月餅銷售成績亮眼，銷量比起去年成長1成～2成，且多已於9月初就完銷，就連鋼業龍頭中鋼也推出月餅，不過僅對內部員工銷售，據吃過的人表示水準不輸大飯店。

去年底疫情解封之後，今年民眾的生活多恢復常態，累積三年的消費力也爆發出來，也因此今年中秋節禮盒銷售成績亮眼，高雄各家飯店月餅禮盒幾乎在9月初就已銷售一空。

高雄福華大飯店表示，今年月餅銷量比去年成長約1成，銷售速度也比往年快，大概在9月初就達成完售目標。

高雄萬豪酒店今年推出「花影映月中秋禮盒」，以在地理念創作六款廣式月餅，為期一個月的早鳥預購期間即售出7成，全數逾萬盒的月餅於9月中就銷售一空。

漢來大飯店今年為迎接10月台北漢來開幕，推出西式點心「好運禮盒」，在經典月餅禮盒之外，提供新選擇，除拓展不同客群，因品牌餐廳的展店也擴增銷售通路，加上疫情後送禮市場更加熱絡，均是今年中秋禮盒比去年賣出更多的原因。若以銷售量來看，去年賣5萬多盒，今年則賣出6.1萬盒，成長幅度達2成。

最特別的是，中鋼也撈過界做月餅。中鋼表示，除2021年因新冠疫情影響未製作中秋月餅外，每年均委由中鋼福利社於秋節前夕製作各式月餅，例如綠豆椪、蛋黃酥、山藥酥等。據吃過的人表示，中鋼的月餅用料實在，口味不輸大飯店的月餅，此外價格也親民，C／P值高。

不過中鋼的月餅不是想吃就吃得到，僅對內販售供同仁購買，或贈送給中鋼往來的客戶，並無對外銷售。