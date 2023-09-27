都市總合治水建設 提升防洪韌性

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近年全球氣候變遷影響，都市防洪日益嚴峻，為因應都市地區治水問題，內政部國土管理署逐步推動「都市總合治水」建設，採取工程及非工程措施雙管齊下，以前瞻預算補助各縣市政府建設滯洪池設施，達治水、親水、生態等多元功能，大幅提升防洪韌性。

全球都面臨極端氣候挑戰，台灣由北到南各地皆面臨不同考驗，今年上半南台灣才面臨旱象挑戰，實施分階段限水措施；不料，8月台南、高雄卻被洪災擾亂，多處淹水，氾濫成災，引發民怨載道，真是上、下半年兩個極端景象。

國土署表示，經統計台灣總體降雨日數逐年下降，降雨強度卻逐漸上升，呈現豐枯不均、旱澇頻繁的趨勢。有鑒於此，都市防洪日益嚴峻，為因應都市地區治水問題，國土署逐步推動「都市總合治水」，近十餘年治水工程已改進為以系統為主，同時須兼顧工程、管理及環境營造整體營造模式，在兼顧提高防洪保護標準的同時，相關界面銜接、排水系統整合、跨區連結等，更是治水關注的焦點。

官員說，傳統雨水下水道規劃治理是以都市計畫區為區域切分原則，但因受限於計畫範疇劃定關係，無法配合系統性治理及整合。但都市總合治水是建構在跨域防洪操作、重要設施保全、導入科技運用及法規調適管理等方式，協助各地方政府提升都市防洪保護能力，並開創友善水環境空間，降低都市熱島效應的情形。

此外，面對極端氣候，近年台灣地區短延時強降雨事件發生機率已顯著提升，既有都市地區排水系統面對超逾設計標準的雨彈襲擊，常導致積淹水事件頻傳。為因應氣候衝擊，國土署也積極辦理都市地區排水改善工程，並以工程及非工程措施雙管齊下，同步提升都市防洪韌性及預警能力。

另，國土署以前瞻基礎建設計畫預算，補助各縣市政府改善雨水下水道系統及建設滯洪池設施。官員表示，滯洪池設施可以提升都市滯洪空間外，同時也期盼兼具綠地、生態、休憩等功能。

其中，新北市中和區壽德公園即為改善區域短延時強降雨積淹水現象，而進行公園優化並賦予其防洪作用的案例之一。官員指出，完工後壽德公園最高可容納1萬2,340噸滯洪量，大幅降低下游約85公頃範圍的積淹水風險。

此外，桃園市為改善局部區域至鶯歌系統交流道易淹水問題，將原63號埤塘改建為兼具生態及防災功能的大湳滯洪池，並設置管理中心、河岸公園及環池步道，大湳滯洪池工程預計在民國112年完工，完工後滯洪量可達15萬立方公尺，有助於區域淹水情況改善，達到治水、親水，並增加碳匯減少溫室氣體，可說達一舉數得之效益。

國土署表示，前瞻基礎建設計畫執行至今，已完成全國雨水下水道系統檢討規劃面積達8.9萬公頃、增加都市地區滯洪量體約31.38萬立方公尺，並改善都市排水路約66.86公里，有效梳理都市排水脈絡及打開容洪肚量，成效深獲當地民眾的肯定。