運用物聯網監測水情 防災更有效率

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受惠物聯網相關技術快速進步，防災也要運用智慧科技。內政部國土管理署正推動「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，預計至民國115年，在易淹水熱點完成約1,920站水位計設備裝設，利用水位監測設備及系統建置，回傳至雲端伺服器，達到中央及地方資訊互利共享，提升都市水情預警能力及防災效率。

國土署表示，都市地區的防洪作為，除了以工程措施進行排水系統改善，提高設施保護標準外，近年有鑑於都市水情示警有利於政府單位對於水情資訊的掌握及應變，因此建構具備即時監測系統及防災機制，成為內政部國土署積極推動辦理的目標。

國土署指出，近年來受惠於物聯網感測器開發、資通訊傳輸技術、資料儲存容量及電池技術發展等快速進步，得以實現運用感測器進行都市雨水下水道系統、滯洪池等設施的水情資訊監控，並透過物聯網功能將大量即時資訊回傳與儲存，有利於即時水情預報及雨水下水道系統改善分析。

現階段國土署正推動「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，水位監測設備及系統建置委由各地方政府辦理，同時回傳至雲端伺服器，達到資訊互利共享。同時，水位計設備的設置地點，優先考量都市地區易淹水熱點，以利於政府單位掌握易淹區域水情變化，預計至民國115年，全國目標完成約1,920站水位計設備裝設。

目前全國各地已在雨水下水道系統內的裝設逾400處水位監測站，國土管理署說，可逐步提升雨水下水道水位監測量能，建立智慧警戒機制，利用氣象預報資訊整合於警戒模式分析、即時水情監測數據與即時災害情資資訊，全面性綜合分析並提供災害應變中心有關都市地區現況示警、未來預警等輔助情資，協助決策支援、精進防災應變作為，提升都市整體防災效率。