萊茵水花園 卡位新北水岸價格優勢區

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

水岸景觀轉手賣出的增值性、保值性都略高於當地的市場行情，根據實價登錄顯示，中和遠雄左岸逼近7字頭房價、江子翠重劃區水岸宅則已站上7字頭大關，近期若要找尋高CP值的水岸宅就屬三重，主打「新北第一環、水岸第一排、起漲第一站」的三重預售新案「萊茵水花園」，因為三重交通優勢、水岸景觀條件、三重Aa2預定站成為市場矚目焦點。

三重水岸新案「萊茵水花園」正對新北大都會公園，享有無敵棟距視野景觀，加上重劃區街廓整齊，生活機能可仰賴舊市區，是少數兼具生活機能的重劃版塊，有已動工環狀線北段Y19b站、機場捷運A2a預定站，及三重站CityLink商場開發案預計2024年完工和TOD發展，加持個案。該案開價58-65萬緊貼當地行情，相較二重重劃區、仁義重劃區無水岸視野案，成交價最高來到65萬，萊茵水花園價格極具競爭優勢。總價同樣競爭力高，不僅單價，總價同樣競爭力高，過去水岸宅動輒4、50坪或挑戰百坪，萊茵水花園規劃18-30坪、2-3房，河景視野戶最小坪數約22坪起跳。

首購使用政府新青安貸搭配建商首付7％優惠，18坪兩房配坪面大車位，以新青安最低利率1.775％計算，月付16,800元起；景觀3房加平面大車位，月付19,800元起，24坪3房2衛＋平面大車位，月付21,800元起。

萊茵水花園提供5年防水保固，高端豪宅管家「新美齊物業」，首年免管理費與社區專屬免費課程、社區輕食Bar等高質感服務，並邀請國際花藝大師凌宗勇旗下之「CNFlower」，以國際花藝妝點社區，打造高質感水岸社區。