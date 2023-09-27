桃園區最後重劃區 遠雄夏沐站穩5字頭

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被稱為「桃園區最後重劃區」的小檜溪，憑藉水岸優勢，吸引不少換屋、首購買氣，近期實價更有「遠雄夏沐」與「三本大序」2個預售社區「破5字頭」，其中遠雄不僅今年成交全數站穩5字頭，最高單價更突破55萬元。

同樣5字頭，青埔是大腹地、大案量，一案接著一案競疊上去，多為北市外溢買盤支撐，小檜溪為桃園在地人最喜歡的指標購屋區域，今年因開發趨近飽和的「絕版效應」開始發酵，讓指標案「遠雄夏沐」成交一舉破5。在地仲介分析，對老桃園人來說，青埔重劃區以往算蛋殼，房價漲翻天，動不動就聽到飆5字頭新案，位於市區精華段的小檜溪沒道理輸青埔。

近3年，新潤、璞園、遠雄、東騰、國泰、亞昕、三本等實力建商，在小檜溪競相推案，開發率已超過90％，各大指標品牌建商系列推案也陸續邁入尾聲，區內資深仲介店東指出，今年進入交屋潮，因區域房價逐年都有1至2成的漲幅，今年又在遠雄夏沐領軍下有多筆交易創5字頭新高，區內屋主惜售氣氛濃厚，未來釋出稀有下，區域行情持續看俏。

遠雄深耕桃園小檜溪，近4年連續推出135戶買家全數交屋入住的「遠雄青溪」、預計今年陸續交屋的「遠雄青晉」，以及公司在小檜溪壓軸最後一案「遠雄夏沐」。依實登網站顯示，「遠雄夏沐」近1年成交全面站穩5字頭，最近一筆今年7月揭露16樓B1約48坪的邊間戶，以55.52萬躍居小檜溪重劃區中單價最高者。

協理蔡紫祺表示，遠雄深耕小檜溪4年，至今累積了超過11,000位客戶的支持與肯定，遠雄夏沐面水岸公園與萬坪中心商業區第一排的地段條件，在整個小檜溪內可說可遇不可求，不少前兩期已購客認同遠雄一條龍服務和5525保固，在遠雄夏沐登場以來，介紹了不少親朋好友一起來當鄰居。