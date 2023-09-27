新莊中悦商辦 跨國企業青睞

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在建築領域有30多年發展歷程的中悦建設機構，從桃園發跡一路北上至新莊副都心，以宏觀眼界，全方位的城市發展與整合，包括住宅、商辦、商場、餐飲等多面向的綜合開發，陸續開發總銷售額將突破1,000億，同時配合政府對新莊副都心的都市計畫，在副都心推展頂級商辦聚落，自15年前開始積極布局新莊副都心「中央商務特區」。

日前中央路、中平路及榮華路上的中悦商辦大樓「悦TOWER」、「松TOWER」、「栢TOWER」也陸續完工，吸引許多跨國企業紛紛洽談設立總部事宜，未來手握約20萬坪商辦面積的中悦建設機構關注城市商業的發展，從北台灣頂級商務特區的視角觀察，新莊副都心的「中央商務特區」計畫勢將成為跨國企業在事業升級與資產布局雙向並行中最重要的指標。

新莊副都心「中央商務特區」擁有三座捷運站機場捷運副都心站、新北產業園區站、環狀線新北產業園區站3座捷運站，人流往來順勢活絡商業鏈帶，吸引上海商業、富邦、中國信託、台新、聯邦、玉山等金融機構，與佳能、儒鴻、四零四科技、勤誠興業、夏姿、麗寶等產業大咖進駐。另外，國際連鎖凱悅嘉軒酒店、i-Tower辦公大樓、知名餐飲品牌饗饗、宏匯廣場引進400家生活消費品牌，產業齊聚，企業磁吸效應，打造北台灣頂級聚落。