創櫃板 新創邁向資本市場的基石

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創櫃板產業類別分布

櫃買中心長期致力於扶植國內中小微型企業成長茁壯，除了傳統的上櫃及興櫃市場板塊以外，為能發掘更多台灣具有潛力的優質企業，自103年起在主管機關支持下籌設之「創櫃板」已邁入第10年，目前創櫃板登錄計有106家公司，輔導中公司則有53家，產業類別主要涵括生技醫療、電子科技、文化創意及數位雲端等，創櫃板透過輔導與媒合機制，逐步建構涵蓋多元創新思維的生態系統已然有成。

櫃買中心創櫃板透過聯合輔導機制，協助新創企業健全制度，同時提供各項業務及投資媒合機會，並協助公司刊登特色報導及參加主要展覽，以提升公司知名度及資訊透明度，進而增加消費者或合作伙伴之信賴與肯定，使公司業務及營運規模得以成長茁壯。創櫃板登錄公司因提前取得公開發行之股票代號，除得透過創櫃板籌資系統對外募資外，並可依據公司整體發展策略及所處產業之狀況，適時評估繼續往興櫃、上櫃之資本市場前進，櫃買中心創櫃板儼然成為新創企業善用外部資源強化自身競爭力的靈活板塊，是朝向資本市場邁進的最佳基石。

112年度前三季計有通用幹細胞、聚賢研發、博來科技、國際海洋及昶瑞機電等五家創櫃板公司依序公開發行或登錄興櫃，前開公司111年度營業收入及稅前純益相較於110年度均呈現成長態勢，分析各公司登錄創櫃板時籌資價格介於10元～62.4元，後續登錄興櫃時承銷商認購價格（或最近股價）則位於30元～104元之間，顯示出以登錄創櫃板作為傳達自家產品或經營模式具有創新創意的印記，增加消費者與投資人信心、提升公司整體市值之策略已逐漸發酵。

有意申請登錄創櫃板的新創或創新企業可向推薦單位申請出具「公司具創新創意意見書」，目前已有各地縣（市）政府、專業機構、產業公協會、及大專院校育成中心等多個產官學機構成為創櫃板的推薦單位。

另如企業營收規模最近年度已達五仟萬元以上，可豁免取具「公司具創新創意意見書」，簡化公司準備程序並節省申請時間，歡迎本國新創或創新企業多加利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw：創櫃板專區>創櫃板簡介>推薦單位聯絡窗口）取得進一步資訊，以利申請。