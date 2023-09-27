國道交通安全嘉年華 推廣停讓文化

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響應交通安全月，遠通電收攜手高公局、國道公路警察局、全家與靖娟兒童安全文教基金會等公益夥伴於9月24日假國五蘇澳服務區舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」，宣導交安月主題「人本交通．停讓文化」，由市區道路延伸至國道與服務區。

交通部政務次長陳彥伯表示，行政院推動行人交通安全政策綱領，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。今年交通安全月由高公局主辦，依循交通部停讓文化政策，加強宣導停讓行人的觀念，將道安扎根於生活，「停」「讓」觀念深植人心。

遠通電收總經理張永昌表示，希望能徹底落實停讓文化，且能將ETC數位科技貢獻在交通安全上，守護民眾安全出行，並響應政府宣導道安觀念，號召更多企業團體守護更多弱勢交通族群。

遠通電收與靖娟基金會持續推廣兒童道安，長期致力於運用AI科技提升聽覺弱勢族群用路安全的「智能耳聰科技」也首度參與活動，教導兒童即時保護自身安全。

因應中秋、雙十連假將至，高公局局長趙興華呼籲駕駛人行經路口，皆須遵守停讓行人準則；行人穿越馬路亦須遵守交通規則，建立國人正確用路觀念。

國道公路警察局局長廖美鈴表示，降低國道事故的嚴重程度及發生率是公警局重視的課題，民眾可下載1968 App並開啟手機GPS定位了解路況。

為了擴大道安影響力，遠通電收力邀蘇澳服務區業者全家，將服務區現場布置成一本大型道安教科書，民眾透過互動、遊戲等方式學習道安知識。

長期關注道路安全與兒童安全的靖娟基金會也到場支持，舉辦「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答，邀請全民共同挑戰「道安達人」，還可抽大獎。遠通電收希望能號召關心道安，一同安全守護，讓愛遠行。