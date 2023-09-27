宣鑫節能空壓機 助產業邁向低碳永續

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宣鑫公司於1991年成立，挾其銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，並提供最新雙段螺旋式空壓機（最大馬力達700HP）、離心機（400HP以上），具節能減碳效益，其大馬力性能與品牌市占率高，猶如汽車界的雙B。32年來備受客戶肯定以及台中市政府表揚而打響名號，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

宣鑫公司日前參加「台灣永續發展及低碳綠建築展」，總經理邱春茂受邀主講「公用空壓系統規畫與節能設計及案例」，備受業界矚目。邱春茂指出，宣鑫代理全球知名品牌INGERSOLL-RAND英格索蘭空壓機，可為廠商做空壓系統的整體設計，協助規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少能資源耗用與降低溫室氣體排放，並備有空氣動力系統資料，免費供各界參考。

該公司經常為業界舉辦專案研習會，其中備受關注的是109年在台中市麗寶樂園舉辦說明會，包括工研院、石化業、藥廠、電子廠、化學廠及工程界等齊聚一堂，並協助廠商解決難題、提高生產力。

宣鑫無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，並提供產業所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO 9001銷售與服務認證。

宣鑫也是國內第一家獲得空壓機銷售及售後服務ICR國際驗證ISO 9001：2008。展望未來，在美國IR強勢品牌的加持下，宣鑫公司將持續不斷地與時俱進，發展工業4.0智能製造解決方案與邁向節能減碳永續之路。宣鑫公司網址：www.neo-air.com.tw。