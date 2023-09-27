巴菲特押注250億在美國地產股

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波克夏海瑟威向美國證券交易委員會披露，已投資美國三大住宅建築商DR Horton、Lennar和NVR，波克夏海瑟威總共購買了5,969,714股DR Horton股票、152,572股Lennar股票和11,112股NVR股票，初估股票價值超過8億美元，換算台幣約250億，此舉也使美國房市受到全球投資人矚目。

綜觀美國房市，其中西雅圖貝爾維尤地區房價表現相當亮眼，該地區2023上半年房價中位數上漲16％超越紐約曼哈頓，達到145萬美元。此外，貝爾維尤學區排名全美前三，以菁英優學作為教育優勢，一房月租金中位數來到2,435美元。城市科技業平均年薪全美第二，宜居城市全美前十名。

FUNWOO 德載國際不動產從美國矽谷進軍台北，2023年再拓點台中，業者以科技房仲的概念，帶領台灣消費者打開國際房產的投資視野。

因平均地權條例通過，國內房市交易盤整觀望氣氛濃厚，據觀察，許多高資產群族準備賣掉台灣房子，轉往美加置產。隨著全球房地產投資熱潮的興起，高資產族群對海外投資的興致與期待絕對不容忽視，如何在對的時間買「對」標的，就是高資產族群最在意的項目。

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