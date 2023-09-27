全球青商潛力之星 頒獎

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僑務委員會第三屆全球青商潛力之星頒獎典禮9月23日盛大登場。邀集本屆全球青商潛力之星得主齊聚一堂，由僑委會委員長徐佳青主持頒獎典禮，主任秘書張良民與世界臺灣商會聯合總會總會長黃行德皆出席共襄盛舉，嘉賓、各產業研發單位、輔導業師及歷屆得主暨親友共100多人與會，場面熱鬧盛大。

徐佳青恭喜本屆共30位得主榮膺全球青商潛力之星，並指出僑委會設立全球青商潛力之星獎項，鼓勵新一代青商發展事業的同時，也厚植臺灣在國際間的影響力能量，僑委會為協輔每位青商潛力之星發展事業，安排業師輔導每位得主，充份支援每位青商潛力之星發展事業。

徐佳青期許每位青商在事業壯大之後，將量能投入社會公益、回饋臺灣對其它國家的援助方案，實踐「Taiwan Help」精神，進而提升臺灣國際影響力。

黃行德表示，全球青商潛力之星選拔的重要作用，就是為給予優秀青商得主信心，選拔結果不僅是獎勵，更能在未來作為彼此教學相長的平臺，建議每位青商得主要確立方向，堅定持續努力，祝福每位青商事業有成、發展順利。

張良民出席晚宴向與會人士致意，他恭喜每位得主，並期勉三屆90位青商潛力之星得主深化交流聯繫，未來打拚事業之際也能凝聚力量，打造強韌的青商網絡，僑委會未來也將繼續與青商一起努力，進一步擴大僑臺青商的影響力。

第三屆全球青商潛力之星，自六大洲共選拔30位優秀青商。本屆與會嘉賓有世界臺灣商會聯合總會秘書長李玉英、青商會代理會長游惟涵、北美洲臺灣商會聯合總會青商部會長林維洋、亞洲矽谷計劃執行中心執行長李博榮、中國生產力中心總經理張寶誠、資策會處長黃瓊雅、海外信保基金董事長林寶惜、全國創新創業總會秘書長陳麗華等產官學界嘉賓參與熱烈。