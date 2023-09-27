大交通論壇 產官學齊聚

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2023「大交通大未來高峰論壇」9月8日盛大登場，台灣交通大學校友總會理事長姜長安表示，交通大學創立於1896年，當年被賦予很多在交通建設上的任務，在一百多年後的今天，非常看好在交通領域的智能應用能夠衍生龐大商機，「未來加入AI應用，前端、後端都將有太多新的項目跟技術等著大家發展。」

交通部政務次長胡湘麟提及自己為交大運管系畢業，大學時代學校設有十幾個系，除了跟電機、資訊相關之外，運輸、管理科學等也包含在內，回過頭來看，這些組成幾乎就是要迎接「大交通大未來」新時代的先驅者。

「大交通大未來高峰論壇」講者陣容堅強，包含公信電子董事長宣明智主講「大交通產業大未來」以及即將升任交通部鐵道局局長的副局長楊正君主講「智慧鐵道發展策略與執行方案」。另外，也包括台灣車聯網產業協會理事長吳盟分、公路總局局長陳文瑞、台灣高鐵總經理鄭光遠、台北捷運董事長趙紹廉、工研院資通所副所長蔣村杰、財團法人中華顧問工程司顧問張開國、台灣大學先進公共運輸研究中心主任張學孔、中華大學智慧運輸暨軌道系統研究中心執行長張辰秋、交通部運輸研究所所長林繼國、國家太空中心主任吳宗信、國家太空中心Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫蔡東宏、工研院資通所技術組長梁庭榕、中華民國運輸學會理事長邱裕鈞、國立陽明交通大學電機學院院長王蒞君、工學院院長林志平、運輸與物流管理學系主任盧宗成、資訊工程學系陳健副教授、資訊工程學系陳健副教授、運輸與物流管理學系林陳佑助理教授，分別聚焦聯網自駕、智慧鐵道、低軌衛星議題分享專業和經驗談。扎實豐富又不藏私的內容不僅現場座無虛席，超過200人線上與會，期待攜手共創大交通大未來。