中華建築金石獎31年 追求永續共生

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向來有「建築界奧斯卡」之稱的中華建築金石獎，以台灣品牌出發，作為台灣建築界歷史最悠久、且最具指標性的專業獎項活動，今年以「永續環境／健康建築」活動為主題。

第31屆中華建築金石獎9月20日舉行盛大的頒獎典禮，金石獎由立法委員許智傑擔任主任委員，現場頒獎嘉賓冠蓋雲集，副總統賴清德親臨勉勵及鼓舞房地產界之士氣，立法院院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、內政部常務次長吳堂安、行政院公共工程委員會主任秘書羅天健、內政部國土署署長吳欣修、台北市議員許淑華及等各級長官，皆出席頒獎致詞，現場吸引400多位建築同業出席，足見中華建築金石獎於建築業界之影響力。

賴副總統指出，他曾多次出席金石獎頒獎典禮，擔任副總統以來，更是每年都參加，因此對金石獎很有感情，他說，台灣的建築多年來有十足的進步，且已不單純追求遮風避雨或景觀美麗，也講究永續、智慧、節能等「缺一不可」，建築帶給國家、社會很大的進步動力，今天也懇請得獎的建築業者協助政府解決三項重大社會問題。首先是都更工作，第二是2050淨零轉型，第三則是台灣人口老化問題。而主辦單位31年如一日，秉持「品質、品牌、品味」三大訴求，促進建築界進步，對社會貢獻非常大，他也代表總統向主辦單位表達敬意。

主任委員許智傑會中表示，金石獎今年主題是「永續環境、健康建築」，也是蔡總統在接見金石獎得獎代表時強調的勉勵與期待，與國際主流接軌，達到環境與健康永續共生的目標，也是金石獎31年不變的使命。