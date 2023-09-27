挺台灣精品代表隊 前進柏林馬拉松

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「挺台灣精品代表隊」於9月23日在柏林馬拉松博覽會「台灣精品館」國際媒體見面會上，以別出心裁的變裝造型首次亮相。本活動係秉持經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」之初衷，展現政府積極推廣運動產業的決心，同時透過國際賽事的影響力，讓臺灣產業站上國際舞臺。

今（2023）年，「台灣精品」首次擴大在歐洲地區招募跑者，來自西班牙、波蘭、德國、臺灣等地近30位民間好手及「台灣精品」企業組成「挺台灣精品代表隊」（Team Taiwan Excellence），攜手參加柏林馬拉松，挑戰「最速賽道」，透過國際賽事推升「台灣精品」在歐洲市場認知度。

外貿協會行銷處處長李文鉦表示，「台灣精品」不僅擁有豐富的科技創新和綠能產品，更希望將每件MIT產品打造成人們美好日常生活的一部分，成為自我時尚風格的點綴。這次「台灣精品」透過網路篩選了歐洲地區的跑者，共同推廣臺灣產業，這個過程也讓更多人對臺灣有了更深的認識。

「挺台灣精品代表隊」徵選活動吸引近400名跑者報名，最後由近30名優秀選手脫穎而出，9月23日舉行授旗儀式，我駐德國代表處大使謝志偉和柏林馬拉松執行長均出席賽前記者會。主辦單位SCC EVENTS公司執行長表示，「台灣精品」與柏林馬拉松皆代表不斷自我突破以及追求健康的生活態度，透過雙方的合作，可以將更多優良的臺灣產品介紹給柏林馬拉松的選手及觀眾。更多資訊請至網頁（https://taiwanexcellencemarathon.eu/）查詢。