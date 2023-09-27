內視鏡鈥雷射治膀胱結石 滿意度高

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石頭在膀胱滾動的感覺，光想像就令人疼痛難耐。新竹有一名50歲郭姓婦人，因反覆解尿疼痛、排尿困難，發病以來只服用一般成藥、抗生素緩解不適，遲遲沒作更進一步治療，結果還是反覆發炎、反覆吃藥、陷入惡性循環，直到出現血尿疼痛不已，才到東元綜合醫院泌尿外科求診，經戴順慶醫師安排影像檢查，立刻揪出病因，竟是4×2.5×2.5公分大的結石，宛如「珊瑚礁」在膀胱裡滾動，經戴順慶醫師施予「內視鏡鈥雷射（Holmium-YAG Laser）」，應用於膀胱結石手術，將大結石擊碎成粉末，一次清除乾淨，婦人隔天即出院返家。

東元綜合醫院泌尿外科戴順慶醫師說，婦人的案例算相當少見，過去沒有結石病史，也沒有共病。婦人從年初開始反覆膀胱發炎，至今也才八個月，結石竟然可以長到4×2.5×2.5公分，相比一般約0.5×0.5公分，體積是一般人的十倍大，初判可能是天氣炎熱、水份補充不足，加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣有機會日夜累積，慢慢從小石頭滾成大石頭。

戴醫師提醒，膀胱反覆發炎，現在有新型的「內視鏡鈥雷射手術」就能精準粉碎結石！鈥雷射能將結石打成粉末狀，粉末再隨著內視鏡水流排出，一次就能清除乾淨，術間幾乎不流血、無傷口、風險低、復原快，一般小結石的手術時間約10分鐘以內，無須住院，若像個案結石較大，大約30～45分鐘，隔天即可出院，相比傳統手術只能打成顆粒狀再夾出，鈥雷射碎石的手術整體滿意度更高。