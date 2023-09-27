訊芯Q3營收 拚贏上半年

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系統級封裝（SiP）封測廠訊芯-KY（6451）近年來受惠光纖收發模組需求強勁推升營運，第三季營運可望優於前二季，法人指出，在擴產效應及CPO先進封裝明年也可望開始出貨貢獻下，營運可望持續展現成長動能。

訊芯-KY受惠高速光纖網通需求強勁，今年以來營收表現相對同業穩健，該公司單月營收自4月3.67億元起，逐步成長至8月的5.32億元，累計前八個月營收34.85億元，年增10.11％，由於7、8月營收維持今年相對高檔，市場法人也看好第三季營收可望繳出優於前二季表現。

此外，該公司日前公布自結8月稅前盈餘6,946萬元，每股盈餘0.6元，賺嬴首季，也讓市場法人對該公司下半年獲利回升更為樂觀。

AI帶動高階光纖收發模組CPO受關注，市場法人指出，訊芯-KY手中已握有美國網通大廠訂單，也是本土廠商中完成CPO佈局的主要廠商，市場傳出，已經有多家客戶均來積極洽詢，且博通的800G CPO訂單有望拿下，對明年起業績挹注將有明顯助益，明年獲利成長可期。

訊芯-KY布局多年的光纖高速光收發模組接單能見度高，越南河內廠以美系客戶為主，廣東中山廠則以中國客戶為主。

訊芯-KY未來營運重點鎖定在越南廠區，該公司的河內廠今年已有效提升良率，預期對毛利率及獲利貢獻提升將有明顯助益，至於越南北江廠也已在今年下半年進入生產階段，為下半年及明年的營收成長增添新動能。

訊芯-KY下半年營收增溫，且明年營收及獲利仍具成長動能，近日雖然台股指數弱勢，但訊芯-KY股價相對強勁，26日盤中股價高點來到149元，寫下2021年2月以來，即近二年半的股價新高，昨日該股仍以上漲1.81％收市，股價收在141元。