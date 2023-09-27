耀登越南廠10月投產 Q4營收看旺

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射頻暨測試廠耀登科技（3138）表示，目前在5G毫米波在射頻前端模組的基地台產品開發和低軌衛星相關產品，今年均可望有不錯的進度與成果，下半年營運可望優於上半年，消費性天線以及量測設備明年仍是推升營運的主力，低軌衛星相關產品營運佔比雖仍不高，但明年也將大幅成長。

消費性天線產品是耀登主要營運項目之一，在客戶訂單穩健、公司看好未來市場需求，耀登科技因應客戶需求前往越南建設新廠，目前已經新廠已經建置完成，耀登表示，越南新廠將自下（10）月開始正式投產，將對今年第四季營運具貢獻效果。

耀登表示，初期越南廠主要產品線將以消費性天線為主，初期將會依照客戶需求逐步拉升產能，預計第一階段越南廠產能若滿載，將佔耀登總產能約20％，該公司表示，越南廠目前基地尚未蓋滿，仍留有擴建空間，後續將再視市場狀況及客戶需求評估是否進一步擴產。

此外，耀登位於桃園市八德區的新總部大樓今年已經動工興建，該公司估計約在2至3年後京就可以完工，新總部未來將以研發為重心。

耀登表示，5G毫米波在射頻前端模組的基地台產品開發方面，因覆蓋範圍不同，陣列大小不同，多以高整合AIM（Antenna in Module）為主，協助高頻訊號接收最佳化，為5G步入毫米波時代的重要配備。耀登AIM產品預計在2023年第三季度末，開始對美國電信商出貨，2024年也將與該客戶持續合作5G毫米波通訊射頻模組產品的新案，延續這股動能，展現長期研發的成果。

在量測設備產品方面，該公司也表示，主要客戶鎖定實驗室、設備廠及生醫廠為主，近年來接單情況穩定，目前訂單能用見度12至14個月，明年也將維持成長趨勢，該公司表示，2024年在消費性天線、量測設備及低軌衛星相關產品出貨成長下，明年全年營運持正向看法。