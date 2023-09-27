台股三利多 Q4戰18,500點

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群益金融集團第四季投資展望

台股重挫澆熄多方氣焰，市場期盼第四季股市甩開陰霾，群益金融集團26日舉辦「2023年第四季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，受惠景氣逐漸脫離谷底、升息進入尾聲、選舉行情「三利多」加持，維持先前預期，看好第四季指數高點可望挑戰18,500點，衝上2022年初來新高。

群益投顧對台股第四季行情審慎樂觀，受惠景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持，波段行情蓄勢待發。范振鴻表示，過去30年台股第四季平均漲幅6.7％，且總統大選明年1月登場，統計台灣2004～2020年間五次大選，選前60日加權指數平均漲幅也近5％，看好選舉行情發酵。

美國聯準會（Fed）9月雖維持利率不變，但暗示年底前恐再升息，范振鴻認為，美國9月非農就業報告、失業率及第三季GDP等重要經濟數據都將在10月中旬陸續公布，為Fed利率決策關鍵風向球，若如預期趨緩將有利行情發展，預估指數高點將落在11及12月間，第四季高低點分別為18,500點及16,500點。

群益投顧認為，行情啟動有「三大關鍵」，包含台積電（2330）利空鈍化、美元回落與新台幣反彈，新台幣匯率處於長線低檔區，第四季將有望迎來反彈，iPhone15銷售狀況則將影響台積電業績表現，研究團隊認為，新台幣貶值下，台積電第三季財報可望優於多數法人預期。

針對10月法說會，還有「兩大看點」，首先關注台積電對今年全年美元營收是否有更精確闡述，第二，台積電先前並未調降資本支出讓市場感到懷疑，然美國亞利桑那州廠進度落後，預估其全年資本支出仍可能低於先前預期，惟調降幅度不會太大。

看好產業方面，群益投顧點名「三電子、四傳產」，電子股包括人工智慧（AI）、記憶體、蘋概股，群益投顧董事長蔡明彥指出，iPhone15系列新機銷售狀況良好，但近期傳出發熱狀況，過去三星Note7起火事件導致其在大陸市占急遽萎縮，相關情況會否衝擊蘋果也值得關注。

非電則建議鎖定政策力挺的航太、生技，以及運動休閒、散裝航運，總統大選在即，目前政見主軸落在綠能、觀光航空及軍工族群，都是可留意的重點。