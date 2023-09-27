駁微軟砍單謠言 大摩點名看好廣達

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AI占三大供應商營收與獲利比重

AI族群大幅回檔後，日前利空謠言四起，尤其微軟下修輝達H100晶片訂單傳聞產生不小衝擊，摩根士丹利證券最新調查卻發現，微軟AI伺服器供應鏈直指下半年沒見到任何砍單狀況，並點出Meta的AI伺服器9月開始出貨，點名看好廣達（2382）後市。

受到美債殖利率飆升、蘋果新機傳出過熱問題，再加上台股本周因中秋假期，僅四個交易日，長假前觀望氣氛較濃，台股26日與亞股同步下挫，終場大跌逾1％，所幸，本波最先展開修正的AI族群，最近反而開始觸底反彈，加上大摩駁斥微軟砍單傳聞，AI股後市能否助台股止穩，成為關鍵。

摩根士丹利證券調查研究發現，AI伺服器下半年出貨迄今順利放量，供應鏈已經看到來自科技巨擘、企業與替代性AI半導體設計對AI的開發。最新狀況是，微軟AI伺服器供應鏈透露，下半年訂單並未有任何改變，駁斥市場對微軟砍單的傳聞；同時，輝達L40S晶片下半年的訂單從50萬～60萬套，上升到60萬～70萬套。

另一方面，大摩調查指出，Meta的AI伺服器9月開始出貨，有利供應鏈廣達表現。金控旗下投顧研究機構同步重申看好廣達長期發展，並指出，儘管8月AI伺服器營收貢獻低於市場預期，但9月起的營收貢獻預計將明顯成長，且第四季出貨量將成長20％～25％，給予「買進」投資評等，目標價300元。

法人說明，廣達伺服器是以Level 12（整機櫃）方式出貨，AI伺服器客戶主要是微軟與亞馬遜，Google也有拿到部分專案訂單，為代工廠中最主要AI伺服器代工廠之一；未來AI伺服器需求大幅提升，有助伺服器營收成長。

此外，大摩調查亦顯示，技嘉9月出貨AI伺服器進度合乎預期，從8月的300～400台，倍增至800～900台。金像電 在伺服器CPU主板、交換器板、特殊應用晶片（ASIC）板與GPU模組用PCB出貨帶動下，其經營管理階層預期第四季營收可望季增個位數至雙位數百分點，毛利率可望擴張一個百分點，至24％～28％。