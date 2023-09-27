00933B搭配主題ETF 攻守兼備

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

蘋果iPhone 15系列熱賣帶動蘋果等大型科技股走高，半導體及AI產業今年漲勢驚人，國泰投信總經理張雍川表示，半導體是AI議題爆發前的第一站，然投資人關心的ETF如何配置，他建議以主題的ETF搭配每月配息的國泰10Y+金融債ETF（00933B），發行價只要15元，2024年還有債市的資本利得空間可以期待，攻守兼備。

張雍川日前出席「解讀半導體趨勢論壇－迎向科技新革命 聚焦AI大浪潮」論壇時表示，目前AI議題仍在引導股市走向，特別是半導體，作為任何一種新興科技的核心，晶片都是不可或缺的必備元件，股價也會先從半導體類股開始反映，半導體就是未來AI議題爆發前的第一站。

Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳也在論壇提到，今年ChatGPT掀起AI浪潮，AI成為美國以致全球的主要增長動力，美國科技股也迎來史無前例的漲幅，以美國費城半導體指數（SOX）為例子，指數成份股的增長譬如輝達、AMD、博通，年初到8月的增長約50％～200％，指數表現比那斯達克100指數的40％還要突出。

張雍川認為，成長型、科技型的主題式ETF，因為股價波動大的特性，讓喜歡波段操作的投資人可以當成短期進出的工具選擇，但投資理財主要著眼的還是長期五年、十年的趨勢大波段，長期累積同時也能避免「看對產業、看錯個股」的風險，也鼓勵採取定期定額，免去猜測股價高低點的煩惱，用微笑曲線來獲取財富的長線複利效果。

張雍川分析，單一主題的ETF，較適合作為攻擊成長型部位，若是希望每月配息，讓現金流更靈活，可搭配國泰投信正在募集的國泰10Y+金融債ETF（00933B），發行價只要15元，相當親民好入手，2024年還有債市的資本利得空間可以期待，同時建構更低風險的防守性投資部位，適合穩健保守型的投資人。

00933B採取月月配息及加入收益平準金機制，提升配息穩健度，每月領息花費的同時還不會動到本金，9月28日前申購只要15元，詳細基金訊息參考國泰投信官網（https://cathaysite.tw/46JAA8k）。