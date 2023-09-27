注意美政府是否關門 留意AI族群9月營收

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經濟事件分析：通常經濟成長與利率政策是兩難，美國聯準會（Fed）將2023年美國GDP成長率調高至2.1％，大於6月原估的1％，理應很棒，但8月美國PCE價格指數年增率估為3.4％、核心PCE價格指數年增率估為3.9％，預期第四季PCE價格指數年增率為3.3％，這表示通膨情況改善有限，這樣推論12月估將再升息，2024年降息時間將延後，2024年降息空間由4碼下修至只有2碼，這使得狂鷹依然空中狂叫。

但真的美國經濟沒逆風嗎？也不是，9月製造業PMI連續五個月萎縮，服務業PMI 2023年1月以來新低，綜合PMI 2023年2月以來新低，顯示美國9月商業活動普遍出現停滯訊號，製造業和服務業都顯示需求疲弱，整體商業活動基本上處在2023年2月以來最差表現，新訂單也下滑至2023年以來新低，因此經濟走疲仍會抑制升息機會。

美國政府是否關門也是大問題，過去美國政府常常關門，川普時就曾關35天，由目前共和黨眾議員的撥款法案建議，可見都是短視做法，目前尚無釜底抽薪做法，估計將是不斷困擾美股，高盛估美國政府每關門一周將使美國GDP約減少0.2％。

產業變動分析：

美、日都在大規模振興經濟措施，日本敲定包括減稅在內的經濟措施，針對半導體、電池及生技等實施長期減稅優惠，以往減稅優惠只貼補企業發展初期的成本，如廠房興建及設備採購的成本，這次減稅優惠實施時間拉長到五至十年以上。

在1986年時日本半導體全球市占率高達45％，現已掉至約9.3％，落後美國44.3％、台灣16.9％、韓國16.3％，日本專長在半導體關鍵材料，這次大力補助也以此為焦點，估對如弘塑的光阻乾膜有利，這次CoWoS也有接到急單也對辛耘（3583）、萬潤、鈦昇等股有利。

日本也對電池大力減稅有利，過去松下長期都是電池霸主，但現在已掉至第四名，已落後寧德時代、樂金化學、比亞迪，中國電池市占率達56％、韓國約26％，日本只剩10％，估日本大力減稅優惠對電池綠能股有利，如台達電、中興電、高力、明基材等有利。

盤勢分析及選股：

過去美股9月通常表現不佳，台股也有中秋長假前賣壓陰影，不過這都將過去，估計10月有蘋果、華為等手機熱賣基礎，台積電先進製程急單來了也有否極泰來機會，但成交量太低迷，上檔仍有半年線16,513點及月線16,604點反壓。

下周陸續公布9月營收，AI仍是觀察重點，技嘉第三季營收估季增23％、廣達估季增26％等。中國政策力促汽車銷售，特斯拉9月Mode l3新改款結果大賣，車用電子滲透率拉升與供應鏈改善，車用PCB定穎投控、健鼎股價表現佳。蘋果新機iPhone 15熱賣，輝達、超微、亞馬遜等有急單，台積電先進封裝有追單等或許都是題材。