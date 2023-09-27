新至陞 樂看Q3登全年高峰

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機構件廠新至陞（3679）因應客戶需求，增資1,000萬美元於越南擴產，越南廠第三期產能已經到位，新至陞迎接客戶轉單，預期第三季將邁入全年高峰，公司表示，今年淡季很淡，旺季不旺，但預期營運在今年觸底，2024年有望重返成長。

新至陞26日召開法說會，管理階層表示，下半年重點在越南廠，該廠設立於2008年，2022年第三季第三期產能投入量產，就迎來客戶自中國大陸移出的轉單，今年預計增資1,000萬美元於越南廠，估計60％資金今年到位，下半年受惠於轉單、部分客戶在越南開模生產之下，越南廠會很忙碌。

展望未來景氣，新至陞董事長陳標福表示，今年景氣詭譎，淡季很淡，旺季卻不旺，在越南廠帶動之下，客戶積極加單拉貨，因此第三季可望進入高峰，第四季有可能持平或略低於第三季，整體來說，今年為營運谷底，明年資訊產品有機會恢復成長，因此新至陞也可望重返成長軌道，但成長幅度還需要蒐集更多數據佐證。

因應後中美貿易戰的競合，新至陞除了配合客戶需求擴大越南廠布局、複製昆山廠成功經驗加速越南廠自動化，也落實ESG積極推動水性噴塗取代油性噴塗，新至陞也不排除尋求垂直或是橫向整合，一度與東南亞廠商談到估價階段，但因缺乏共識而作罷，不過新至陞仍不放棄整合的可能性，每年股東常會將例行性列入私募增資案，以應對資金所需。

新至陞統計，旗下各大廠區中，昆山廠產能比重達60％至70％，隨著客戶轉至東南亞，公司預期深圳廠將持續精簡規模，昆山廠則以交貨大陸當地為主。

新至陞第二季受到美系客戶推升資訊產品類的營收占比至50％以上，推升第二季毛利率攀升至34.3％，創下十季來新高紀錄，第二季的毛利率、營益率、稅後純益率等三率三升，順利擺脫2022年第四季的匯損、2023年第一季稼動率過低的干擾，加上匯兌收益挹注，第二季稅後純益2.73億元、年增47.56％，每股稅後純益4.35元，累計2023年上半年新至陞繳4.63元獲利成績單。

新至陞於同業中的獲利表現突出，過去五年盈餘發放比率維持在80％以上，目前相關競爭同業包括谷崧、英濟、台翰等，汽車相關同業為廣華。