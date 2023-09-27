全球PCB廠排名 臻鼎蟬聯榜首

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知名市調機構N.T.Information公布全球前十大頂尖PCB廠排名，台廠共有臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、健鼎（3044）、南電（8046）五家入榜，其中臻鼎蟬聯全球第一大PCB板廠，與2021年的排名相較，瀚宇博（5469）缺席前十強，降至第13名，南電則入列位居第八名。

台商在2022年全球排行的表現依舊亮眼，前十大板廠中包辦五家，並且涵蓋第一、二、四名，依序為臻鼎科技、欣興電子與華通電腦，以年營收逾1億美元的廠商來看，整體入圍家數以陸資64家居冠，台灣27家居於亞軍，接續為日本21家、韓國14家、美國5家、歐洲5家、東南亞3家。

N.T.Information負責人中原捷雄表示，2022年全球共有139家PCB廠營業額超過1億美元，較2021年減少7家，但營收超過10億美元的PCB製造商則增為28家，較2021年多了3家，若將排名的139家板廠依序分為六大區塊（1～25、26～50、51～75、76～100、101～125、126～139），其營收年增率分別為11.6％、8.6％、1.8％、4.5％、-5.6％、-2.3％，以上統計呈「大者恆大」趨勢，其中「贏者圈」加速成長，「追趕者」則動能趨緩或陷入衰退的泥淖中。

N.T.Information預估2022年PCB產值來到975億美元，較2021年成長6.7％，若以資金別計算，台資板廠仍以31.97％的市占位居全球第一，值得注意的是陸資企業近年急起直追，以31.52％居於第二，接續為日本15.9％、韓國10.67％。

若將範圍擴大至全球前二十五大PCB板廠，台廠入列家數從5家擴大至9家，瀚宇博、景碩（3189）、楠梓電及滬士電、台郡（6269）均榜上有名，與2021年的排名相較，南電取代瀚宇博進入前十。

2022年全球的亮點是IC載板，其產值為整體PCB裸板（扣除打件營收，約為880億美元）的20％左右，除了CPU等應用領域之企業，受2022年下半年高庫存衝擊外，其餘均呈現成長的態勢，同時IC載板廠商對於未來的投資相當積極，估計達300億美元的規模，當這些投資轉化為生產時，載板未來在PCB的占比可望攀升到25％，預計2025年全球載板產值將達220億美元。