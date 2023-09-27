耐能B輪融資 威剛、光寶科卡位

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全球邊緣人工智慧晶片廠耐能智慧26日宣布，已自和順興基金與全科科技（3209）等投資者處獲得4,900萬美元的戰略融資，整體B輪融資總額達到9,700萬美元（約合台幣31.24億元）。其中，不乏如光寶科（2301）、威剛（3260）、淩鉅企業、鴻海等多家台廠參與投資。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示，此次資金特別關注汽車領域輕量級GPT的解決方案。

通過該輪資金的注入，耐能將繼續專注擴展在自動駕駛方面AI晶片領域的努力。劉峻誠強調，耐能透過創造超高能效的人工智慧晶片解決行業瓶頸。

耐能也進一步擴大與富士康的合作夥伴關係，加速先進人工智慧的滲透率。包括用於汽車和其他應用的輕量級GPT。耐能透露，雙方正在合作創建一系列輕量級的方案，可在端側運行GPT模型。

耐能指出，最新的超輕量級AI晶片，將用於語言處理的Transformer應用在圖像處理上，充分發揮Transformer處理時間序列和整體圖像數據的能力。透過提高上下文處理和數據處理能力，耐能至少提高30％的圖像處理應用準確度。

雖然GPU晶片目前在市場上占據主導地位，但耐能正在開發更多適合人工智慧計算的NPU（神經網路處理器）晶片。近期，耐能最新的車規級NPU晶片-AI Soc KL730，可支援最先進的輕量級GPT LLM，例如nanoGPT，為高需求市場帶來了更多樣的選擇。

迄今為止，耐能融資總金額已經達到1.9億美元（約合台幣64.09億元），投資方既有李嘉誠旗下的維港投資、紅杉資本、高通等國際大咖。

另外，台廠如台達電、鴻海、光寶、華邦、威剛等科技大廠紛紛卡位AI晶片的未來發展。