陸製客機外銷 台供應鏈沾光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

切入中國商飛C919供應鏈的台商

中國商用飛機公司（中國商飛）C919客機，首獲國外航空公司訂單，買家為汶萊騏驥航空，共採購15架。由於C919客機採用由美國奇異（GE）和法國賽峰（Safran）集團合資的CFM國際所生產的CFM Leap-1C發動機，切入Leap-1C飛機發動機零組件供應體系的漢翔（2634）、寶一（8222）及長亨精密（4546）業績跟著沾光。

據悉，C919已獲得大陸國內1,061架的確認或意向訂單，但目前已交機2架。CFM國際所生產CFM Leap飛機發動機種類，包括Leap-1A/1B/1C飛機發動機，其中Leap1A用於空巴A320neo客機，Leap1B用於波音B737MAX系列客機，及Leap1C用於中國商飛C919客機。

漢翔過去承製CFM國際Leap-1A、1B及1C發動機機匣，分別交由GE及Safran等單位組裝成飛機發動機，再分別安裝在空巴A320neo客機、波音B737MAX客機，及中國商飛C919客機。漢翔與寶一都透露，Leap1A與Leap1C飛機發動機零組件可共用。

漢翔除Leap 1B TCF增量外，更切入Leap 1A/C TCF組合件，今年更喜獲GE公司Leap系列發動機渦輪中心機架（TCF）10年長期合約，總金額超過350億元。

漢翔說，TCF為發動機高精度熱段組合件，公司首先承製Leap 1B TCF多年，在品質、交期均獲客戶肯定下，漢翔除Leap 1B TCF增量外，更切入Leap 1A/C TCF組合件。

寶一分別承做一項薄鈑件Leap1A/1C產品，及二項組合件的Leap 1A/1C產品，往來客戶為法國Safran集團，但寶一表示，因上述Leap 1A/1C產品可以共用，終端客戶除空巴外，中國商飛C919亦可適用。

長亨自2007年進入航太發動機零組件一階供應商市場以來，已累績43項航太級特殊製程技術能量。長亨目前有多項產品占有率為全球第一，包括Leap-1A/1B/1C熱段高壓擴散器，及Leap渦輪外氣封支座模組，及GE9X熱段高壓擴散器等。據悉，長亨Leap-1C熱段高壓擴散器零組件，研判最終客戶為中國商飛的C919飛機。