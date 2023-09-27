經緯軍用微型無人機 明年量產

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經緯航太（8495）發布「軍用商規」微型無人機種的2架原型機完成驗測，包括完成文件審查、目視檢查、飛試驗證共計10大項、55小項等驗測科目，順利通過陸軍完整驗收測試，建立台灣數十家廠商的無人機產業供應鏈，軍用商規無人機明年量產後，將推廣到更多的域應用，瞄準全球無人機市場供應鏈「去中國化」商機。

經緯董事長羅正方表示，經緯的軍用微型無人機，也帶動台灣超過數十家的供應鏈廠商，加入無人機合作陣容，包括聯手成功大學馬達中心，結合中鋼矽鋼片、大亞特規漆包銅線、東元的製造能量，成功在半年內連續開發出三代的微型國產馬達，做為無人機的動力。

另經緯微型無人機所使用的電池模組，就是使用台泥集團能元科技的國產電池芯，並配合不同國內電池封裝廠商，進行各種組合測試，最終自行開發出具備快速充電、智慧電源管理、與智能放電的本土無人機電池組。

羅正方強調，國內在微型無人機需求上，除國防部防衛需求外，在交通部智慧巡檢應用、警政署與消防署監視與偵防安全應用，及各部會在關鍵設施與管轄執掌內的資產巡檢、國土保安、緊急應變、紀錄勘查及證據保全等，仍有廣大市場需求。

羅正方表示，國內無人機過去著重中型商用機發展，但隨著全球市場因地緣政治板塊變動，所有民主自由國家，啟動禁用中國製產品，在小型與微型無人機市場，已出現「排除大疆（中國大陸無人機大廠）」狀態。

經緯此次這款陸軍所需微型無人機，屬於2公斤級以下，瞄準取代大疆與其同級產品，這對台灣無人機搶占全球商機，極具深遠影響。