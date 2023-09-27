玻陶廠多角化發展 衝刺獲利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

玻陶廠營運近況

房地產低迷，玻陶廠面臨本業衰退壓力，為創造獲利商機，營業觸角多元化，冠軍（1806）從磁磚跨足到地板，中釉（1809）由生產釉料到承攬工程新建，衛廚浴設備廠和成（1810）已成國內軍品生力軍，凱撒衛（1817）的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。

國內磁磚市場占有率高達三分之一的冠軍，面臨進口磁磚與東南亞低價磁磚競爭，及房市下滑衝擊，推出木地板產品擴大營運商機。冠軍指出，在成立SPC木地板營銷展示中心後，國內建材市占率已逐漸提升，已成下半年營運動能成長的推力。

在兩岸房地產市場景氣進入調整下，以陶瓷原料生產主業的中釉，面臨本業衰退壓力，今年取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元，市場預期，工程收入應可為中釉本業的營運注入成長動能。

在房地產低迷以及國外產品競爭下，和成在傳統衛廚浴設備的營占呈緩步下滑趨勢，反而和成在打入國防工業體系後，出貨量及項目持續增加，已被市場列為「軍工概念股」。

和成的軍品生產包括高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公 事包及防彈盾牌等。

凱撒衛以台灣、越南市場為主，近期越南房地產受政策打壓，將營運重心轉回國內爭取公共工程市場。公共工程營收年年成長加持下，凱撒衛原先台灣、越南兩地營收占比62％、38％、去年已調整為69％、29％。市場預期今年台灣營占會提升。