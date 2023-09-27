前往主要內容
工商時報LOGO

玻陶廠多角化發展 衝刺獲利

冠軍跨足地板、中釉承攬公共工程、和成已成國內軍品生力軍

玻陶廠為創造獲利商機，營業觸角多元化。冠軍跨足地板、中釉承攬公共工程、和成已成國內軍品生力軍。圖／本報資料照片
玻陶廠為創造獲利商機，營業觸角多元化。冠軍跨足地板、中釉承攬公共工程、和成已成國內軍品生力軍。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

玻陶廠營運近況
玻陶廠營運近況

房地產低迷，玻陶廠面臨本業衰退壓力，為創造獲利商機，營業觸角多元化，冠軍（1806）從磁磚跨足到地板，中釉（1809）由生產釉料到承攬工程新建，衛廚浴設備廠和成（1810）已成國內軍品生力軍，凱撒衛（1817）的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。

國內磁磚市場占有率高達三分之一的冠軍，面臨進口磁磚與東南亞低價磁磚競爭，及房市下滑衝擊，推出木地板產品擴大營運商機。冠軍指出，在成立SPC木地板營銷展示中心後，國內建材市占率已逐漸提升，已成下半年營運動能成長的推力。

在兩岸房地產市場景氣進入調整下，以陶瓷原料生產主業的中釉，面臨本業衰退壓力，今年取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元，市場預期，工程收入應可為中釉本業的營運注入成長動能。

在房地產低迷以及國外產品競爭下，和成在傳統衛廚浴設備的營占呈緩步下滑趨勢，反而和成在打入國防工業體系後，出貨量及項目持續增加，已被市場列為「軍工概念股」。

和成的軍品生產包括高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公 事包及防彈盾牌等。

凱撒衛以台灣、越南市場為主，近期越南房地產受政策打壓，將營運重心轉回國內爭取公共工程市場。公共工程營收年年成長加持下，凱撒衛原先台灣、越南兩地營收占比62％、38％、去年已調整為69％、29％。市場預期今年台灣營占會提升。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 小孩全年刷卡300萬 老爸代繳卡費被課贈與稅

  2. i15爆災情 台積3奈米出包？專家：當心步三星後塵

  3. 京元電、瑞儀等17檔投信認養 作帳行情倒數計時

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。