尚化攻東南亞 營收占比拚3成

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大同集團旗下尚志精密化學（4738），近年積極以環氧型電著塗料進攻大中華區市場，以消光型環氧電著塗料產品拿下大陸消費性電子市場超過6成市占率，並鎖定汽車鈑金及車輛零配件市場，積極擴大東南亞布局，樂觀東南亞營收比重可望在三年後提升至30％。

尚化指出，尚化營收超過7成來自外銷，主力產品為環氧型電著塗料，營收占比為78％，主要運用於全球的汽車外殼第一層底塗，亦做為汽車鈑金、相關零件底漆、五金、金屬家電、家具用品保護塗料，是國際知名一線品牌手機、筆電、平板等消費性電子產品零配件的塗料指定供應商。

藉著消光型電著塗料在大陸市場打下的根基，尚化已將業務拓展至大陸境內汽車鈑金及車輛零配件的主要市場，目前已打入大陸知名電動車用電池盒塗料及新能源汽車車體供應鏈中，在電動車蓬勃發展的趨勢下，尚化的塗料在汽車鈑金及車輛零配件市場的營收占比將日漸擴大，為尚化未來積極發展的重心。目前汽車相關市場占尚化整體營收的15％。

為掌握東南亞市場商機，尚化在印尼、菲律賓、越南、星馬建立代理商體系，去年東南亞市場占整體營收4.9％，今年將提升至8.3％，歐美國家進行供應鏈去風險化，工廠外移所衍生轉單及新釋單效應下，估三年後營收占比躍升至30％以上。