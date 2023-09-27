鄉林 吉林路都更案登場

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鄉林（5531）25日宣布，耗時20年才整合完成的台北市中山區1,100坪基地規模都更案，預計將在今年底前公開銷售，可售金額約30億元，也是鄉林在暌違十年之後，重返北市蛋黃區的首發案。

鄉林董事長賴正鎰表示，鄉林預計年底公開銷售中山區吉林路都更案，將引進飯店式管理的服務；另外也鎖定北士科園區、北投、新北市塭仔圳重劃區、三重三重重劃區，及台中13期、14期、單元2、3、4、5等新興重劃區整合土地，看好未來房市剛性需求。

賴正鎰表示，該吉林路案位於吉林路與農安街，原本為四樓連棟老建築，上百戶住家這幾天已經騰空點交並且陸續完成搬遷，都更案實施者鄉林建設預計10月初將會啟動拆屋並且清理地上物，預計今年底前正式開工並且公開推案。

鄉林表示，鄉林吉林路都更案將會規劃兩棟地上15樓，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，第四季將公開銷售，預計可以分回總銷約為30億元。由於蛋黃區稀缺地段難得釋出的供給相當有限，該建案尚未公開已經有不少組客人爭相打聽要預約參觀，希望卡位可以搶得先機。

鄉林看好剛性需求，最近頻頻整合都更案及購進土地，日前才以4.22億元買下雲林斗六市1,916坪土地，被視為集團首度跨越濁水溪之作。