劍湖山Q4迎旺季 營收吞補

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劍湖山（5701）迎接第四季旅遊旺季的到來，不僅推出許多主題活動強力吸客，搭上雲林縣政府積極推動觀光活動，包含國際偶戲節、台灣咖啡節等活動即將陸續登場，預期將吸引更多外地遊客前來雲林遊玩，助攻劍湖山第四季營收旺上加旺，法人估劍湖山全年營收看增3成可期。

疫後國人掀起出遊潮，劍湖山前八月營收達3.64億元、年增21.76％；劍湖山上半年稅後純損0.42億元，每股稅後純損0.31元，虧損金額已大幅收斂。

劍湖山表示，隨著樂園各項主題活動持續發酵，夏季水樂園各項設施頂夯，加上雲林縣周邊旅遊活動豐富，帶動雲林縣旅遊人次明顯攀升，推升劍湖山前八月入園總人數達65萬人次，年成長約3成。

由於第四季進入觀光產業的旅遊旺季，雲林縣府積極推動觀光活動，包含國際偶戲節、台灣咖啡節等即將陸續登場，預期將會吸引更多民眾前來雲林遊玩；而劍湖山世界也將會陸續推出萬聖主題活動「陌日丑8怪」，搭上咖啡節、耶誕節以及跨年活動，可望強力吸客。

其中，劍湖山王子渡假大飯店日前推出跨年三天兩夜住房套裝行程，包括兩人成行二泊四食、內含樂園門票，套裝價2萬元，網路訂房一推出隨即被搶訂一空！劍湖山看好第四季的出遊潮，有助於帶動今年整體的營運表現。