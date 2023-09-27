泓德光儲充站點 今年衝百座

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泓德能源-創（6873）於台南光儲充整合示範點，建置了太陽光電設備、儲能設備、120kW充電樁、V2G充電樁等設備，並結合能源管理系統，將此處打造為區域型智慧電網（微電網）。泓德能源總經理周仕昌表示，今年規劃攜手通路業者布建100個站點，明年還將自建複合式充電站。

泓德能源26日也宣布完成10億元可轉債，為下一階段擴充準備銀彈。

泓德能源董事長謝源一表示，儲能與負載端用電管理是讓台灣電力系統供需具備彈性與韌性的兩大關鍵，光儲充示範點即為台灣下一階段發展目標的成果展示。微電網可視需求將儲存之再生能源有效分配與輸送，克服其間歇性的缺點，不但是再生能源的後盾，亦可做為大型電網之輔助電網。更由於所搭配的能源管理系統可預測終端使用者的最佳用電模型，能更有效率的使用電力，除了可降低電費，亦可達成永續目標。

光儲充示範點安裝屋頂型與車棚型兩種太陽能模組，以及工商用與家用（小型）的儲能設備。泓德能源總經理周仕昌表示，綠電發展走在全世界前沿的歐洲電價飆高、小型家用儲能設備熱銷，歐洲民眾即可於時間電價低時購入儲存，時間電價高時放出使用。若在政策引導下，讓台灣家家戶戶都有一套小型儲能系統，做好儲能、做到藏電於民，就能達成2050年淨零碳排的目標。

此外，泓德能源透過AI技術打造「智慧綠電系統TITAN」，能夠蒐集資料、預測最佳用電模型，解決綠電供需不穩的問題，更同時具有AI安全監控技術，可自動化管理光電案場、大型儲能設備場域的安全性，協助企業客戶方便快速的購買綠電，也協助泓德能源維運管理。光儲充示範點裡所建置的「AI互動裝置」，即可讓民眾親自認識「智慧綠電系統TITAN」，它有眼睛、耳朵以及大腦思考能力，藉由人體的姿勢動作與口語發問，即可開啟與TITAN的互動，透過遊戲了解綠能相關知識。

光儲充示範點裡的「戰情牆」則整合並可視化所有資料，包括當日太陽能的放電量、儲能系統之存電量／放電量、示範點的負載等資訊，也能隨時掌握安裝於外的光儲充放用整合系統運行狀況，包含太陽能模組、儲能設備與電動車充電樁。