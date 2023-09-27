小虎隊再加一 宏碁創達公發生效

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智聯服務（6751）旗下子公司宏碁創達26日宣布，正式向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行生效，股票代號為7706。發行股份種類為記名式普通股共1000萬股，每股面額新台幣10元，發行股份金額為1億元。

宏碁創達成立於2019年，主要營業項目有三大主軸，首先是「資訊及半導體設計人力委外服務」，包括長、短期人力或專案支援服務，其次則為「全球高階人力委外服務」以及「AI虛擬人力」。

宏碁創達希望藉由彈性的人力方案，可以讓客戶有靈活的應變能力，可以專注於本業核心業務。

由於客戶近來紛紛展開全球化發展布局，宏碁創達亦積極開發海外市場，提供國際化的獵才服務，協助客戶解決跨國人力資源方面的挑戰。

另外，透過AI智能化影音輔助及資料庫平台，宏碁創達可提供客戶24小時、零時差的即時支援。

智聯服務為系統整合商，主要聚焦於半導體產業的系統整合服務，智聯服務位於新竹，具備地理優勢，可就近服務半導體客戶，客戶涵蓋IC設計廠商、晶圓代工、封裝測試等。2023年隨著客戶朝向海外市場的開發，借重母公司宏碁集團的全球資源，提供客戶在地化的服務，首波鎖定市場為美國與日本。

除了半導體產業，智聯服務也將服務觸角伸向IT、OT及CT等領域，同時也尋求策略合作夥伴。

智聯服務1～8月份的營收為11.53億元，年增率為32.4％，上半年的稅後純益為0.39億元，年增69％。上半年每股稅後純益為1.98元，優於去年的1.35元。而宏碁創達上半年的獲利為600萬元。