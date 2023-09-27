力特拚轉型 加碼投資智能資安

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偏光片廠力特（3051）拚轉型，在今年3月宣布入股資安晶片設計公司智能資安科技，近期又將再加碼8,000萬元，持有股權將提升至35％。

力特表示，智能資安科技主要是研究資安晶片的設計，應用領域則是車載和醫療，目前產品已經開發完成，正在送樣驗證中，期望藉此推動公司轉型。目前力特有將近40％的產品是車載應用偏光片，未來也會整合兩家公司的客戶資源，共同拓展業務。

力特今年初宣布新投資案，基於未來在長期營運策略上擴展第二關鍵事業線及掌握全球物聯網資安商機，因此投資智能資安科技。先前出資新台幣1.2億元，參與認購2,400萬股，力特持有該公司股權約25％，成為最大股東。力特於雙方投資協議簽署後之6個月內，第二期擬再投入8,000萬元，以每股5元之價格認購該公司1,600萬股，認購完成後，力特持有股權將提升至約35％。

今年面板產業處於調整期，偏光片廠接單較為疲弱，力特今年前8個月合併營收約13.53億元，相比去年同期減少34.88％。力特目前產品線以中小尺寸、車載、工控等應用為主，染料系偏光片出貨持續增加。其中車載應用產品的營收占比約35％、AR／VR應用產品的比重增至5％，整體來看，包括車載、工控、AR／VR、家電、以及太陽眼鏡等高毛利產品的比重拉升到6～7成的水準，使得毛利率表現守穩。