安特羅 擴腸病毒疫苗版圖

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安特羅近年財報

國光生（4142）子公司安特羅（6564）26日宣布，與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）代理銷售合約，該疫苗預計2025年上市，鎖定一年超過2,000萬劑的東南亞各國新生兒市場，安特羅營運將受益躍進，未來更將作為腸病毒疫苗進軍中國大陸市場的跳板。

安特羅表示，腸病毒疫苗除了供應台灣幼兒防疫外，已在越南完成三期臨床收案，再加上越南也是腸病毒71型流行區，對疫苗需求殷切，安特羅鎖定越南一年超過100萬的新生兒市場，預計2025年在越南上市。

安特羅總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗在台灣的銷售穩定成長，該疫苗原液生產線，明年底可望從國衛院移回國光生細胞廠，產量將明顯放大。為了提前布局，安特羅自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，經過半年的洽談確認市場需求，最近雙方更進一步完成代理銷售合約簽訂，一旦腸病毒疫苗在越南取得藥證，即可在越南上市。

安特羅腸病毒71型疫苗，以台灣流行的B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程；該疫苗以越南為前進東南亞市場的第一站，目標鎖定一年超過2,000萬劑的東南亞各國新生兒市場，同時進一步布局進入中國大陸市場。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，5歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病及皰疹型咽唊炎，高達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。