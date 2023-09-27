已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受到美10年期公債殖利率創16年新高，與中秋節前賣壓影響，台股指數26日開低走低，台指期下跌157點收16,308點，期現貨正價差擴至31.93點。法人認為，加權指數連續四天壓在半年線之下，由支撐轉為壓力，在突破半年線反壓之前，短線建議先保守看待。

加權指數26日在電子、金融和傳產類股齊跌下，拖累指數一路下挫176點回測16,200關卡，盤面上電子權值股賣壓沉重，台積電（2330）跌1.14％收519元，創5月18日以來收盤新低，聯發科、聯電同步走弱，台塑四寶也都收黑逾1％，儘管散熱模組族群的奇鋐、健策等表現相對抗衡，然終場大盤仍不敵賣壓，重挫176.16點，收16,276.07點。

籌碼動向上，現貨部分，三大法人賣超266.84億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少161口至3,756口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1,079口至6,116口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少189口至8,275口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值由1降至0.87，VIX指數下跌0.14至13.92。整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨指出，受到近期多重利空因素干擾下，台股26日以實體黑K幾乎吞噬前兩日漲幅，整體盤勢格局仍偏弱勢，短線聚焦本周即將公布的美國國內生產毛額（GDP）、個人消費支出物價指數（PCE）動向，以及聯準會主席鮑爾的談話。

群益期貨指出，外資26日期現貨同步賣超，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面台股多空在半年線震盪拉鋸，目前在台股量能明顯不足下，短線反彈仍可以選擇權方式悲觀操作。