旺季不旺 航運期弱勢整理

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近期航運期貨從8月17日創下掛牌以來的歷史低點後未再持續破底，然而航運期貨反彈無力下，只能呈現低檔整理，短線操作難度提高，因此未突破7月3日高點前仍應保守因應，多單進場仍要嚴守停損。

航運期貨最近受到貨櫃航運旺季不旺的影響，市場原本預期的拉貨動能，在中國十一長假之前並未出現，而在終端需求疲弱下，貨櫃運價已經出現連三周下跌的情況。

大陸市場的歐洲線運價從每大箱（40呎櫃）900美元下跌至750美元～800美元，比起成本價1,000美元差距進一步擴大，加上油價上漲，導致第三季的用油成本已經出現季增21％的情況，市場預期第四季油價還會進一步上漲，因此對後市並不樂觀。

反觀散裝航運表現比起貨櫃航運相對強勁，例如：中航（2612）於法說會上表示，海岬型散裝輪期貨運價超越現貨，顯示市場樂觀看待第四季的運價表現。

根據IHS Markit統計資料，2022年海岬型新船交付50艘，噸位成長率1.79％，2023年新船預計交付60艘，加上近期散裝航運新船及二手船價仍在相對高點，並未出現運力過剩的情況。

然而，由於航運期貨成份股中，貨櫃航運的權重較高，散裝航運的權重較低，因此航運期貨在貨櫃航運旺季不旺的情況下，仍舊偏向弱勢整理。

根據英國倫敦海運諮詢機構Drewry的報告顯示，在2023年第39周到第43周（9/25～10/29），跨太平洋、跨大西洋、亞洲－北歐及地中海航線，總共有662個預訂航次，已宣布取消101個航運，出現15％的取消率。（玉山投顧期貨分析師江仲康提供，黎宣佑整理）