東元、大亞搭選舉行情 權證亮

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中秋連假在即，台股維持低量交投，但法人看好明年選舉行情的帶動下，政策受惠股可望受到資金追捧，為加速綠能發展，台電積極推動再生能源電力網與儲能設備建置，東元（1504）、大亞（1609）等儲能題材股吸引熱錢再度轉入，股價強勢表態。

今年台股上漲的主力來自人工智慧（AI）類股，帶動大盤走出主升段行情，惟短線隨AI轉弱，台股也順勢進入休息整理期。法人指出，下階段接棒族群將落在漲幅落後、年底政策作多的族群，政策利多加持股在明年總統大選行情加持下，題材可望於第四季提前發酵，吸引資金轉入。

為因應北美市場需求，電機大廠東元日前墨西哥新建高效率低壓馬達廠正式啟用，將可快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，並強化北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲等市場，及墨西哥國內商機。

本國投顧分析，東元長期受惠北美基礎建設的電氣化趨勢，加上國內離岸風電建置需求，今年6月起逐步取得台電彰工升壓站、永興開閉所STATCOM統包工程等，多項國內離岸風電統包工程訂單，在手訂單上看300億元，加上部門傳統旺季需求，預估第三季營收有望季增逾6％，考量長期能源轉型趨勢帶動東元營運成長，給予其60元目標價。

線纜廠大亞繼第二季取得24.65億元台電345kV交連PE電纜標案後，9月再次奪得台電161kV電纜標案，決標金額12.65億元，兩案履約時間皆為一年，有望為2023、2024年營運挹注動能。

此外，大亞近期電線電纜需求也暢旺，法人預期，在此產品線推升下，有望助攻其下半年繳出優於上半年表現，利多帶動大亞股價近期連三日拉出長紅K棒，陸續收復5、10日線、月線及半年線，26日持續勁揚3.12％收36.35元，短線量能略增、日KD正向，力拚向上挑戰季線壓力。